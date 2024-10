Sénégal 2050 : des projets innovants pour le secteur de l'éducation

Dans l'axe 2 du document stratégique Sénégal 2050 intitulé : capital humain de qualité et équité sociale, l'objectif stratégique est d'asseoir un système d'éducation et de formation professionnelle et technique de qualité. Ainsi, comme il est souligné dans le document, "l’éducation et la formation de qualité constituent un pilier essentiel du

développement du capital humain". À ce titre, indiquent les concepteurs de ce document stratégique, elles requièrent une prise en charge efficace et efficiente dans les politiques publiques. Et que l’atteinte de cet

objectif passera par : "l'amélioration de la gouvernance, de la qualité et du financement du système éducatif".



Selon la même source, "pour la réalisation de cet effet, il s’agira de (i) renforcer l’efficacité et l’efficience des dépenses d’éducation par une plus grande responsabilisation des acteurs à la base et des populations bénéficiaires dans la gestion des établissements scolaires et des performances, notamment à travers la promotion et le renforcement de la gouvernance des Conseils de Gestion d’Écoles ou d’Établissements (CGE)". De plus, il est suggéré dans le document les 08 points qui suivent : "(ii) procéder à un recrutement suffisant d’enseignants bien formés ; (iii) renforcer le développement intégré de la petite enfance ; (iii) densifier la carte scolaire et universitaire ; (iv) réduire la déperdition scolaire (v) promouvoir l’alphabétisation des jeunes et des adultes dans les langues nationales ; (vi) repenser les curricula dans les différents cycles et entre eux (vii) promouvoir le bilinguisme et (viii) aligner les partenaires à la stratégie de responsabilisation des acteurs et élus locaux à la base".



De l'effectivité de l'intégration des "daraas" dans le système éducatif



Dans le but d'atteindre cet objectif, il ressort du document les recommandations suivantes réparties en quatre (04) points. Il s'agit :

- 1 du renforcement de la modernisation des daaras notamment en réformant le curricula ;

- 2 de la mise en place un centre de formation des maîtres coraniques ;

- 3 de l'introduction de la formation professionnelle dans les daaras ;

- 4 de l'engagement des concertations inclusives sur l’insertion des

daaras dans le système éducatif et

- 5 de la réglementation l’enrôlement pour une meilleure organisation des enseignements.



Renforcement de l'éducation des enfants et jeunes handicapés

Il urge de prendre en charge les enfants à besoins spéciaux à travers. Dans ce cadre, il est péconisé:

-1 la construction de nouveaux instituts spécialisés (imprimeries brailles,

bibliothèques sonores, institutions sonores aux non-voyants, malvoyants et

sourds) ;

-2 la mise à l’échelle d’une éducation inclusive de qualité sur

l’étendue du territoire ;

-3 le renforcement du système des Assistants de Vie

scolaire (AVS) ;

-4 la facilitation de l’obtention de la Carte d’Égalité des

Chances (CEC) aux enfants et jeunes handicapés ; (v) la codification et

l’harmonisation des langages de signes ;

-5 l’amélioration de l’environnement

pédagogique ;

- 6 la prise en compte de la situation des handicapés dans les

structures d’enseignements et

-7 la formation d’une masse critique d’enseignants en méthodes spécialisées (Braille, langage des signes, orthophonistes, etc.).



Le document stratégique Sénégal 2050 dans son ensemble a prévu des réformes et innovations dans bien des secteurs du pays. Et l'éducation, qui a toujours été le talon d'Achille de tous les précédents programmes semble retrouver un regain d'intérêt .