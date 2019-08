Sénégal : Aliou Cissé sur le point de démissionner?

Démission de Cissé ?

Revenu de la CAN avec la médaille d’argent, le contrat de Aliou Cissé court toujours jusqu’en 2021. Alors que la Fédération ainsi que le ministre du Sport, Matar Ba, lui font confiance pour continuer l’aventure, le sélectionneur des Lions pourrait toutefois quitter la sélection.« Il n’y a aucune raison de ne pas continuer avec Cissé. Depuis sa nomination en février 2015, nous avons participé à deux CAN et à la Coupe du monde 2018. Notre objectif est bien sûr de remporter un jour la CAN, mais aussi d’assurer notre présence en phase finale de chaque compétition de manière régulière. Nous avons misé sur la stabilité« , avait déclaré le président de la Fédération sénégalaise de football Augustin Senghor, tout juste après la finale de la CAN. Une déclaration qui confirme Cissé, mais ce dernier pourrait toutefois démissionner de son poste.Comme rapporté par le quotidien sénégalais L’Obs, Cissé et son staff ont organisé une rencontre après la CAN pour débriefer la compétition. Mais d’après un proche du sélectionneur cité par le journal, Aliou Cissé hésite entre rester ou partir. « La question de son avenir sur le banc de l’équipe nationale a été abordée mais Aliou Cissé est partagé entre partir ou rester. Mais il se donne le temps de la réflexion », fait-il savoir.Pour lui, après plus de 4 ans à la tête de l’équipe nationale du Sénégal, l’ancien milieu défensif des « Lions » se pose des question. « Est-ce que son discours passera ? Est-ce qu’il pourra faire plus qu’une finale de Coupe d’Afrique ? Qu’est ce que les autorités vont attendre de lui ? », telles sont les principales questions que se pose Aliou Cissé.De plus, Aliou Cissé a été vivement critiqué par les Sénégalais, surtout avant la CAN. Pour la source de l’Obs, cet aspect psychologique pourrait joueur dans la tête du coach. « Après 4 ans à la tête de l’équipe du Sénégal, Cissé a reçu des critiques et même des insultes. Psychologiquement, est-ce qu’il est prêt pour subir ça de nouveau ? Quoi qu’il en soit, cette semaine sera décisive. On saura s’il faut renégocier le contrat, partir sur de nouvelles bases ou arrêter. On fait croire au peuple sénégalais qu’on gagnera la CAN 2021, mais Aliou ne veut pas vendre ce rêve aux Sénégalais », dit-il.