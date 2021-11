Sénégal : Annadif espère que les élections locales vont se dérouler dans une "ambiance pacifique"

Le représentant spécial du secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, basé à Dakar, Mahamat Saleh Annadif espère que les élections locales de janvier 2022 vont se dérouler dans une « ambiance plutôt pacifique ».



« Nous disons toujours que l’expérience sénégalaise reste encore un modèle. Mais parlant du Sénégal, je dis tout simplement qu’il y a eu les événements de mars 2021, qui ont été une sonnette d’alarme, c’est clair. Mais je crois que depuis lors beaucoup de mesures ont été prises », a dit M. Annadif, invité de RFI.



« J’ose croire que les élections locales qui se dessinent, vont se dérouler dans une ambiance plutôt pacifique, qui confirmera tout simplement ce que nous espérons et ce que nous attendons du Sénégal », a-t-il ajouté.



Des cas de violences ont été notées récemment à Ziguinchor au sud du Sénégal, entre militants de Doudou Ka (de la mouvance présidentielle) ceux de l’opposant Ousmane Sonko.



Le Cadre unitaire de l’islam du Sénégal a engagé une série de discussions avec les différentes parties prenantes pour leur faire signer la charte de « non-violence ». Mais l’opposant Ousmane Sonko et sa coalition ne seront pas signataires. Ils ont expliqué cette réticence des nombreux accords signés sans résultats.