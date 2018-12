Sénégal: Cheikh Tidiane Dièye retrace plus de 50 ans de corruption dans un livre

C’est dans un document de 179 pages, publié aux éditions L’Harmattan que l’auteur Cheikh Tidiane Dièye, dans un style simple et dépouillé a décrit le carnage financier entrepris par les dirigeants sénégalais depuis des années.



Citant des études dans son œuvre, l’auteur informe que les administrations les plus touchées sont notamment, la Douane, l’Administration fiscale, la Justice et le Police. Ces administrations, selon lui semblent des « lieux d’institutionnalisation de la corruption ».



Cependant, Cheikh Tidiane Dièye ne s’est pas limité à retracer les faits liés à la corruption. Il a montré comment lutter contre ce phénomène qui gangrène la société sénégalaise. « Cette lutte doit être menée sur trois fonds: « l’enquête et la poursuite des suspects, la prévention de la corruption ainsi que l’éducation et la sensibilisation des citoyens ».