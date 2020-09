Sénégal : De la pluie sur la quasi-totalité du pays pour les prochaines 48 heures

La quasi-totalité du territoire sénégalais devrait renouer avec la pluie, au terme des prochaines 24 heures durant lesquelles les activités pluvio-orageuses vont intéresser les régions sud, avec des possibilités d’extension sur le centre-sud.



"Au cours des prochaines 24 heures, les manifestations pluvio-orageuses intéresseront les régions sud avec des possibilités d’extension sur le centre-sud", annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) dans un communiqué parcouru par l'Aps.



Les prévisionnistes prévoient qu’à partir des prochaines 48h, les pluies s’étendront à la quasi-totalité du territoire. Toutefois, en fin d’échéance, elles "persisteront par intermittence sur les régions ouest du pays".



Les températures diurnes vont enregistrer une légère baisse "durant les prochaines 48h et 72h".



Les visibilités s’annoncent "généralement bonnes", avec des vents de secteur sud-ouest et d’intensités faibles à modérées.



