Sénégal : Khombole accueille le premier observatoire astronomique d’Afrique de l’Ouest

Le ministre directeur de cabinet du président de la République, Mary Teuw Niane, et le directeur général de l’Agence sénégalaise d’études spatiales, Maram Kaïré, ont procédé jeudi 13 novembre, à Khombole à la pose de la première pierre de l’Observatoire astronomique du Sénégal, une infrastructure présentée comme une première en Afrique de l’Ouest.Selon M. Kaïré, « l’Observatoire astronomique du Sénégal abritera un grand télescope de 600 millimètres et plusieurs télescopes C14 de 300 millimètres, entièrement pilotables à distance ». Implanté sur deux hectares, le site ambitionne d’être à la fois un centre de recherche, un institut de formation et un espace de vulgarisation scientifique.Maram Kaïré annonce des retombées économiques significatives, évoquant la création d’emplois qualifiés et le développement de compétences en optique, électronique ou robotique. Il souligne que l’infrastructure deviendra un levier de valorisation pour Khombole, en attirant le tourisme scientifique et en renforçant l’éducation aux sciences.« La science deviendra moteur de progrès, source de revenus et de fierté nationale », affirme-t-il, convaincu que l’observatoire ouvrira au Sénégal les portes de la recherche astronomique mondiale, notamment dans le suivi des astéroïdes, des comètes et des occultations stellaires.Mary Teuw Niane a insisté sur l’importance stratégique du secteur spatial, estimant que « les pays qui ont très tôt investi dans l’espace ont atteint plus efficacement et plus rapidement les objectifs de développement durable ».Il rappelle que « les données satellitaires constituent un outil essentiel pour la décision publique et pour l’élaboration de politiques adaptées aux enjeux socio-économiques du pays. »