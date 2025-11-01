Sénégal : L’ARP et Police nationale démantèlent un réseau de distribution illégale de médicaments à Pikine-Saint-Louis

L'Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP), à travers sa Direction de l'Inspection Pharmaceutique, de la Surveillance du Marché et des Vigilances, en étroite collaboration avec la Brigade nationale de lutte contre la piraterie et la contrefaçon (BNLPC) de la Police nationale, a procédé, le 30 octobre 2025, au démantèlement d'un réseau de distribution illégale de produits médicaux appartenant à la société HAOQI, sise à Pikine-Saint-Louis du Sénégal.



Selon un communiqué de la cellule de communication de l’ARP publié le 31 octobre, cette opération s'inscrit dans le cadre des missions du pôle Nord, regroupant les régions de Saint-Louis, Louga et Matam, visant à freiner le trafic transfrontalier et à réguler le marché local des produits pharmaceutiques.



La descente a permis la saisie de 27 types de produits notamment des thés, gélules, comprimés et poudres à usage médicinal pour une contrevaleur estimée à 3 millions de francs CFA, renseigne le document.



Présentés comme ayant des vertus thérapeutiques, l’ARP précise que ces produits ne disposent ni d'une autorisation de mise sur le marché (AMM), ni d'une autorisation de commercialisation au Sénégal. « Leur consommation expose la population à des risques sanitaires graves, notamment des insuffisances rénales, hépatites et autres pathologies récurrentes, constituant ainsi une véritable menace pour la santé publique », avertit l’Agence.



Le communiqué indique que le choix du Pôle Nord répond à la volonté de territorialiser les politiques pharmaceutiques afin d'éradiquer le marché parallèle du médicament, conformément aux orientations des autorités issues du 13 Conseil des ministres.



L'Agence réaffirme son engagement aux côtés de la Police nationale dans la lutte contre la prolifération des circuits illégaux de médicaments et invite les populations à s'approvisionner exclusivement dans les officines agréées, seuls points de vente sûrs et autorisés, conclut le communiqué.

