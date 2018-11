Sénégal: La Police compte 800 femmes qui avancent au même titre que les hommes (ministère Intérieur)

Au Sénégal, la Police nationale compte 800 femmes qui avancent au même titre que les hommes, c'est-à-dire au grade et à l’ancienneté et conformément à leur statut, elles ont droit à des congés de maternité, a révélé le rapporteur général du ministère de l’Intérieur Yero Sow, à l’Assemblée nationale mardi.



Pour le relèvement de l’âge et de la retraite dans la police, le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, a indiqué que cet âge a été déjà élevé à 55 ans et il est nécessaire de maintenir cette limite en vue garantir les aptitudes physiques requises pour l’exercice de leur mission.



Selon Yero Sow, rapporteur du ministère de l’Intérieur, « sur un total de 10.000 Agents de sécurité et de proximité (Asp), 3.000 agents sont mis à la disposition de la Police et de la Gendarmerie » pour être utilisés comme « personnel d’appoint ».



Toutefois, il a précisé que ces agents « ne peuvent agir ni en qualité de policier ni comme auxiliaire de Police ». Les autres Asp sont affectés dans les différentes structures de l’Administration et au niveau des collectivités territoriales dans le pays.