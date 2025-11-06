Sénégal : Le collectif « Rappel à l’Ordre du Peuple » renonce à son rassemblement du 8 novembre

Selon son porte-parole, Abdou Karim Gueye, cette « décision a été prise suite à l'annonce faisant état d'une seconde demande déposée pour le même lieu, à la même date et pour le même objectif. De ce fait, pour éviter tout incident susceptible de perturber l'ordre public et prévenir tout risque d'affrontement indépendant de leur volonté, ils ont choisi de désister après avoir des concertations entre eux et avec leurs partenaires ».

Le collectif réaffirme néanmoins son attachement aux valeurs de paix, de respect de l'ordre public et d'engagement citoyen qui ont toujours guidé leurs actions. Il assure rester pleinement engagé dans sa « mission de sensibilisation, de plaidoyer et de mobilisation pour un Sénégal plus juste et plus digne ».

Le collectif citoyen « Rappel à l’Ordre du Peuple » a informé le sous-préfet de Dakar de son désistement concernant le rassemblement qu’il prévoyait d’organiser le 8 novembre 2025 au terrain de Sacré-Cœur III, sous le thème « Pour un Sénégal de Droits et de Dignité ».