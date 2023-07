Sénégal : Madiambal Diagne, journaliste proche de Macky Sall annonce la sortie de son livre sur l’histoire Adji Sarr-Ousmane Sonkod

Le patron du groupe de presse Avenir Communication, qui revendique sur tous les toits sa proximité avec le Président Macky Sall, a annoncé ce vendredi, la sortie de son « livre enquête » sur l’histoire ayant conduit Ousmane Sonko et la jeune masseuse Adji Sarr devant la Chambre criminelle de Dakar le 23 mai dernier.



« Je vous annonce la sortie de mon enquête sur l'affaire Adji Sarr - Ousmane Sonko. Le livre "Ousmane Sonko - Adji Sarr : l'histoire", sera commercialisé le lundi 24 juillet partout. La préface est de Hamidou Anne. Je suis édité par les Editions du Quotidien », a-t-il écrit sur Twitter.



À souligner que Hamidou Anne qui a préfacé ce livre est aussi l’un des plus virulent détracteur de l’opposant sénégalais. Ses chroniques sont publiées sur le site internet et le journal papier du groupe de presse détenu par Madiambal Diagne, auteur dudit livre édité par sa propre maison d’édition.