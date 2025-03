Sénégal-Maroc : Les députés examinent ce mardi un projet de loi sur le transfèrement des détenus et l’élection des représentants à la CEDEAO

Élection des députés pour le Parlement de la CEDEAO

Ce mardi 11 mars 2025, les députés sénégalais se réunissent en séance plénière pour examiner deux dossiers. Le premier concerne la ratification d’un accord bilatéral entre le Sénégal et le Maroc sur le transfèrement des personnes condamnées, tandis que le second porte sur l’élection des représentants nationaux au Parlement de la CEDEAO, une institution clé pour l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest.À partir de 10 heures, les députés se pencheront sur un projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier un accord relatif au transfèrement des personnes condamnées entre le Sénégal et le Maroc. Ce texte vise à encadrer les procédures de transfert de détenus entre les deux pays, en conformité avec les conventions internationales en vigueur.Cet accord s’inscrit dans le cadre d’une coopération judiciaire renforcée entre Dakar et Rabat, initiée dès 1967 avec la signature d’une première convention. Cependant, ce texte initial présentait des lacunes, notamment l’absence de dispositions relatives à l’assistance aux détenus et au transfèrement des condamnés.Pour combler ces manques, les deux pays ont signé, le 17 décembre 2004, une nouvelle convention portant spécifiquement sur ces aspects. Cet accord permet notamment aux Sénégalais condamnés au Maroc, souvent pour des faits liés à l’immigration clandestine, de purger le reste de leur peine dans leur pays d’origine. Une mesure qui favorise leur réinsertion sociale tout en modernisant les instruments de coopération judiciaire conformément aux standards internationaux.L’adoption de ce projet de loi par l’Assemblée nationale marquerait une étape dans le renforcement des relations judiciaires entre les deux nations, tout en garantissant une meilleure prise en charge des détenus transférés.À midi, les travaux se poursuivront avec l’élection des députés appelés à représenter le Sénégal au Parlement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Cette institution joue un rôle central dans la promotion de l’intégration régionale, notamment à travers la mise en œuvre de politiques communes en matière de gouvernance, de développement économique et de sécurité.Les représentants élus auront pour mission de porter la voix du Sénégal au sein de cette instance, en contribuant aux débats et aux décisions qui façonnent l’avenir de la sous-région.