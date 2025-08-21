Sénégal : Ousmane Sonko annonce la fin des importations de gaz à partir de 2026

« Nous ne voulons plus aller chercher des cargaisons de gaz ailleurs. Désormais, l’approvisionnement se fera localement. Toutes les dispositions nécessaires ont déjà été prises », a déclaré le chef du gouvernement.

Selon lui, cette décision devrait permettre au pays de réaliser des économies évaluées à 140 milliards de francs CFA, tout en contribuant à une baisse du coût de l’électricité pour les ménages et les entreprises.

S’adressant aux acteurs du secteur privé, Ousmane Sonko a réaffirmé sa volonté de les voir jouer un rôle central dans le développement économique, en devenant plus solides, compétitifs et pleinement impliqués dans la co-construction d’un environnement propice aux affaires.

En marge de sa rencontre avec les représentants du secteur privé national, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé que le Sénégal mettra fin aux importations de gaz à partir de 2026.