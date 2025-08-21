Sénégal : Ousmane Sonko annonce la fin des importations de gaz à partir de 2026

En marge de sa rencontre avec les représentants du secteur privé national, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé que le Sénégal mettra fin aux importations de gaz à partir de 2026.
« Nous ne voulons plus aller chercher des cargaisons de gaz ailleurs. Désormais, l’approvisionnement se fera localement. Toutes les dispositions nécessaires ont déjà été prises », a déclaré le chef du gouvernement.
Selon lui, cette décision devrait permettre au pays de réaliser des économies évaluées à 140 milliards de francs CFA, tout en contribuant à une baisse du coût de l’électricité pour les ménages et les entreprises.
S’adressant aux acteurs du secteur privé, Ousmane Sonko a réaffirmé sa volonté de les voir jouer un rôle central dans le développement économique, en devenant plus solides, compétitifs et pleinement impliqués dans la co-construction d’un environnement propice aux affaires.
Autres articles
-
Décès de Fanta Sall : Amadou Ba rend hommage à une “femme de conviction et d’engagement”
-
Construction d’une annexe du Centre Sénégal–Japon : le Sénégal signe un mémorandum de coopération avec la JICA
-
Japon : la modernisation de l’agriculture au cœur des discussions entre le Président Diomaye et le président de Kubota Corporation
-
Affaire des 8 milliards FCFA : Lat Diop persiste dans ses contestations et demande une confrontation avec Mouhamed Dieng
-
Plan « Jubbanti Koom » : le Premier ministre Ousmane Sonko appelle le secteur privé à s’engager