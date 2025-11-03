Sénégal : PROMOGED et SONAGED désormais sous la tutelle du ministère de l’Environnement

S’appuyant sur le décret n°2025-1431, Abdourahmane Diouf a expliqué que ce transfert répond à un impératif de cohérence des politiques de développement durable.

“Les structures concernées, telles que la Direction du Cadre de vie, le PROMOGED et la SONAGED, sont désormais placées sous la tutelle exclusive du Ministère de l’Environnement et de la Transition écologique, facilitant ainsi une gestion unifiée des questions liées au cadre de vie et à la gestion des déchets”, a-t-il précisé.

Selon lui, la cérémonie de passation a permis la remise des dossiers et la présentation des projets en cours, consolidant l’efficacité de l’action gouvernementale en matière de protection environnementale.

Le Projet de promotion de la gestion intégrée et de l’économie des déchets solides (PROMOGED) ainsi que la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), jusque-là rattachés au ministère des Collectivités territoriales, passent désormais sous la tutelle du ministère de l’Environnement. L’annonce a été faite ce lundi 3 novembre 2025 par le ministre Abdourahmane Diouf, lors de la cérémonie de passation de services avec son prédécesseur de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Moussa Balla Fofana.