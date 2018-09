Sénégal – Sadio Mané : « je me remets en question pour avancer »

En super forme avec Liverpool, Sadio Mané est particulièrement attendu par les Sénégalais pour le match du Sénégal contre le Madagascar, à Antananarivo. L’international Sénégalais est conscient de cet attende.



Sadio Mané est actuellement le meilleur joueur de la Premier League. Le numéro 10 de Liverpool a été nommé meilleur joueur du championnat anglais du mois d’août avec 4 buts marqués en 4 matchs. À quelques jours du match du Sénégal contre le Madagascar, le 9 septembre prochain, à Antananarivo, les Sénégalais attendent cette même réussite en équipe nationale. Interrogé sur cette question, le numéro 10 des lions déclare en avoir conscience « je suis conscient de mes qualités. Et de ce que je fais. Je suis toujours fier quand je finis un match avec l’équipe nationale. C’est normal qu’on attende beaucoup de moi et que les supporters veuillent que je fasse plus. Il n’y a pas de souci. Je me bats pour mon pays, j’aime mon pays et je donne le meilleur de moi-même à tous les matchs. Le football, c’est comme ça. Parfois ça marche, d’autres fois non, il faut se reprendre, se remettre en question comme je le fais tout le temps pour avancer », a déclaré le feu follet sénégalais dans les colonnes de Stades.