Sénégal – Sélections locale, U23 et Beach Soccer: Pape Thiaw, Demba Mbaye et Mamadou Diallo nommés

C’est Joseph Koto qui dirigeait et la sélection U23 et l’équipe nationale locale. Mais depuis sa disparition au mois d’octobre dernier, il n’y avait plus de sélectionneur.



Ces derniers jours, les noms de Youssouph Dabo (Teungueth FC) ou encore Cheikh Guèye (Jaraaf) étaient évoqués. Mais la FSF a porté ses choix sur Pape Thiaw et Demba Mbaye, révèle « Stades », citant une source fédérale. Le premier nommé va diriger la sélection locale et le second se chargera des Olympiques.



Le quotidien sportif rapporte que Pape Thiaw sera assisté par Joseph Senghor, actuel coach de l’US Ouakam. Ce dernier a été l’adjoint de Serigne Saliou Dia lors du tournoi UFOA à Thiès, remporté par les « Lions » locaux en novembre 2019.

Pour Demba Mbaye, ce sera un retour à la maison. Ancien coach de NGB et Génération Foot, il était au Maroc ces dernières années. Formateur au FUS de Rabat, Mbaye avait ensuite été nommé coach principal de l’équipe première. Issa Aidara, qui faisait également partie des assistants de Joseph Koto est désigné comme son adjoint.



Beach Soccer : Mamadou Diallo succède à Ngalla Sylla

En Beach Soccer, l’ancien international Mamadou Diallo succède à Ngalla Sylla, parti au Maroc. Mamadou Diallo a comme adjoints Pape Jean Koukpaki et Ibra Saer Thioune.