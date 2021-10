Sénégal : Une baisse notée des prix des produits exportés

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ands), en août 2021, les prix des produits à l’exportation ont fléchi de 1,3%, par rapport au mois précédent. Elle soutient que cette baisse est liée à la dépréciation des prix des « animaux vivants et produits du règne animal » qui y ont contribué à -1,5 point de pourcentage, des « produits du règne végétal » (-0,5) et des « perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux » (-0,2).



Cependant, la hausse des prix des « produits minéraux » et des « produits des industries chimiques » a atténué ce repli. Rapportés au mois d’août 2020, les prix des produits à l’exportation se sont relevés de 2,6%. Sur les huit (8) premiers mois de 2021, ils ont augmenté de 0,6%, comparativement à ceux de la même période de 2020.



Les prix des produits sous-jacents à l’exportation se sont contractés de 1,3% et ceux des produits volatils de 1,6%. Par rapport au mois d’août 2020, ils ont progressé respectivement de 1,9% et de 9,8%. Et sur les huit (8) premiers mois de 2021, les prix des produits sous-jacents sont restés constants et ceux des produits volatils ont augmenté 6,6%, rapportés à ceux de la même période de 2020.