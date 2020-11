Sénégal Vs Guinée-Bissau: derby explosif pour des «Lions» en quête de rachat

Après une année entière d’interruption due en grande partie à la pandémie de Covid-19, les éliminatoires de la CAN 2021 reprennent ce mercredi avec plusieurs affiches au programme. La 2ème journée de la phase de groupes remonte en effet à novembre 2019 alors que les 3ème et 4ème journées avaient été avancées à mars 2020 pour que les qualifications s’achèvent en novembre 2020 et que la phase finale puisse dérouler en janvier 2021. Mais le nouveau coronavirus est passé par là et la CAN 2021 se jouera finalement en janvier 2022….



Première Nation africaine au classement FIFA, le Sénégal ne dérogera pas à la règle avec une entrée en piste ce mercredi au stade Lat-Dior de Thiès. Et pour un retour les « Lions » auront droit à derby pimenté face à la Guinée-Bissau. Une opposition de style entre deux pays voisins dont les dernières confrontations en éliminatoires remontent à plus de 20 ans.



Gagner pour préparer au mieux le voyage périlleux à Bissau

Un mois après leur débâcle au Maroc en match amical suivi du derby finalement annulé contre la Mauritanie également en amical, les hommes d’Aliou Cissé seront en quête de rédemption. Rien de mieux qu’un derby pour davantage inciter ces derniers à montrer un visage plus reluisant qu’il y a quelques semaines dans le royaume chérifien. La réaction de la bande à Kalidou Koulibaly sera fortement attendue. Elle devra s’attendre à disputer une rencontre tendue face à une équipe difficile à manœuvrer.



L’équipe d’Aliou Cissé devra aussi réussir à avoir le contrôle de la partie et dicter le tempo du match pour ne pas tomber dans un faux rythme dans une partie où l’adversaire appuiera là où ça fait mal. Il faudra apporter de la rigueur dans le jeu mais aussi une implication sans faille dans les défis physiques et autres duels. Une combativité à toute épreuve qui fait souvent défaut au Sénégal et qui sera déterminant dans cette partie. Avec le retour de Sadio Mané qui revient enfin à Dakar depuis son sacre au Ballon d’Or africain, la verticalité dans le jeu devra être soutenue en parfaite alchimie avec une bonne animation dans le jeu.



En dépit de cinq forfaits dont celui d’Idrissa Gana Gueye mais aussi de seulement deux séances d’entrainement, Aliou Cissé ne devrait pas avoir de problèmes pour concocter un onze de qualité avec la présente de tous les cadres. Meilleur buteur de la Ligue 1 avec huit réalisations, Boulaye Dia pourrait étrenner sa première titularisation sauf si le technicien aux dreadlocks ne décide de lancer un habitué, Habib Diallo qui avait claqué un but contre le Congo lors de la 1ère journée. L’horaire du match (16h00 Gmt) assez inhabituel pour les « Lions » dans la chaleur thiessoise pourrait constituer un obstacle pour des joueurs qui évoluent tous à l’étranger. Ce derby aura toutefois une saveur particulière pour Edouard Mendy qui avait participé à un rassemblement avec les Djurtus quelques mois plus tôt avant de rejoindre la sélection sénégalaise et de s’y imposer comme numéro 1.



« Faire un bon match et gagner des points »

Leader du groupe I avec deux succès en autant de rencontres, le Sénégal devra tenir son rang face à un adversaire qui défendra crânement ses chances comme l’a indiqué son sélectionneur. « Aujourd’hui, nous jouons contre le Sénégal de manière anonyme. Nous savons que, individuellement, le Sénégal a de grands joueurs et collectivement, c’est une équipe de classe mondiale. Nous ne changerons aucune virgule dans notre système de jeu, et notre objectif principal est de faire un bon match et de gagner des points » avaient indiqué Baciro Candé lors de la conférence de presse suivant la publication de sa liste.



118ème au classement FIFA (30ème en Afrique), les hommes de Baciro Candé ne cessent de progresser comme en témoigne leurs deux qualifications consécutives aux CAN 2017 et 2019. Ces derniers ne vont nourrir aucun complexe et ne manquent pas de joueurs de qualité pour créer un hold-up. Avec un seul entrainement dans les jambes car arrivée à Dakar que ce mardi matin, la Guinée Bissau devra s’employer pour faire déjouer les « Lions ».



En 14 confrontations (11 en Coupe Amilcar Cabral et deux éliminatoires de la CAN 96 et 94) les Djurtus n’ont réussi à engranger qu’une seule victoire devant les Lions et c’était le 18 novembre 1995, 2-1 lors du premier tour de la Coupe Amilcar Cabral, à Nouakchott (Mauritanie). Pour le reste, le pays de la Téranga compte un bilan de 9 succès et 4 nuls. Un bilan sur lequel Cissé et ses hommes essaieront d’améliorer positivement. En cas de double succès en novembre, le Sénégal aura toutes les chances de finir, au pire des cas, à l’une des deux premières places qualificatives de leur groupe. Il faudra d’abord remporter cette première manche à Thiès avant de penser au retour à Bissau où les « Djurtus » sous Baciro Candé sont invincibles depuis 2016.



