Sénégal : Yewwi Askan Wi annonce une nouvelle manifestation le 29 juin prochain

Les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) comptent remettre ça. Après avoir été empêchés de descendre dans les rues de Dakar vendredi dernier, ils annoncent une grande manifestation le 29 juin prochain "qu'elle soit interdite ou pas" sur tout le territoire national.



Ousmane Sonko et ses camarades qui font face à la presse au moment où ces lignes sont écrites au siège du Parti Républicain pour le Progrès/Diisóo ak Askan Wi (PRP) persistent et signent : "Le droit de manifester est inscrit dans la Constitution sénégalaise en son article 8. Et Macky Sall ne peut pas nous empêcher de manifester. Ce n'est pas parce que tu gères un pays que tu te crois tout permettre".



Par conséquent, malgré la forte résistance des forces de l'ordre et l'interdiction du Préfet de Dakar le 17 juin, ils comptent bien manifester à nouveau. Et ce, même si "on nous envoie en prison", avertissent-ils.