Sénégal : aucune nouvelle autorisation d’importation en 2025, selon le ministère du Commerce

Le ministère du Commerce réfute les allégations selon lesquelles de nouvelles autorisations d’importation auraient été accordées pour l’année 2025. Dans un communiqué, le ministère précise cependant que certains opérateurs ont rencontré des retards dans leurs financements et leur logistique de livraison et ont ainsi obtenu des dérogations limitées.



« Concernant l’année 2025 et les décisions incriminées par une certaine presse, aucune nouvelle autorisation n’a été délivrée. Toutefois, certains opérateurs, confrontés à des retards dans la mise en place de leur financement et leur logistique de livraison, ont sollicité et obtenu des dérogations ».



Selon le ministère, le volume concerné est de 5.000 tonnes seulement, bien loin des 23.950 tonnes évoquées dans certaines publications.



Il rassure la population sur l’approvisionnement en sucre, affirmant que les stocks disponibles couvrent largement les besoins nationaux. « Présentement, la CSS dispose d’un stock global de 61 160 tonnes pour un besoin national de 30.000 tonnes en période normale et de 45.000 tonnes en période de fortes demandes comme ce sera le cas les prochaines semaines avec le Carême et le Ramadan. »



Selon les services de Serigne Guèye Diop, si des tensions dans la distribution sont constatées, un dispositif palliatif sera activé pour garantir un approvisionnement immédiat.



Pour assurer un meilleur suivi des produits sous régulation (sucre, riz, oignons, pommes de terre), le ministère du Commerce annonce qu’un comité de suivi a été mis en place conformément aux recommandations de la Cour des Comptes.



Ce comité proposera des mesures correctives pour éviter toute nouvelle perturbation du marché. Enfin, le ministère réaffirme son engagement à protéger les populations vulnérables et à garantir un prix accessible du sucre, tout en favorisant une industrie locale durable et compétitive.



« Le Ministère de l’Industrie et du Commerce se veut à l’écoute des acteurs concernés par le secteur du sucre et mettra en place des mécanismes de concertation pour garantir une distribution harmonieuse et bénéfique à tous les citoyens ».