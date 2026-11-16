Sénégal : deux fils de personnalités politiques décèdent après un repas collectif, une enquête ouverte

Deux personnalités politiques sont décédées dans des circonstances encore non élucidées, après avoir participé à un repas collectif avec plusieurs autres personnes.
Selon les informations de Libération, il s’agit d’Abdou Tidiane Diop, fils de Yacine Diouf, et d’Adama Salif Diallo, fils de Mamadou Lamine Diallo, président du mouvement Tekki. Les premiers éléments recueillis font ressortir que les deux hommes se trouvaient en groupe et auraient pris un repas dans un hôtel de la place dont le nom n'a pas été précisé.
Par la suite, plusieurs membres du groupe ont été hospitalisés, dont les deux victimes, qui ont finalement succombé.
Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes des décès. Une autopsie a également été ordonnée.
Selon les informations de Libération, il s’agit d’Abdou Tidiane Diop, fils de Yacine Diouf, et d’Adama Salif Diallo, fils de Mamadou Lamine Diallo, président du mouvement Tekki. Les premiers éléments recueillis font ressortir que les deux hommes se trouvaient en groupe et auraient pris un repas dans un hôtel de la place dont le nom n'a pas été précisé.
Par la suite, plusieurs membres du groupe ont été hospitalisés, dont les deux victimes, qui ont finalement succombé.
Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes des décès. Une autopsie a également été ordonnée.
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