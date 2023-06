Sénégal : en mars, les exportations établies à 327,6 milliards FCFA contre 252,8 milliards en février

Au mois de mars 2023, les exportations du Sénégal se sont établies à 327,6 milliards de FCFA contre 252,8 milliards de FCFA au mois précédent, soit une augmentation de 29,6%. Selon l’Ansd, comparées au mois de mars 2022, les expéditions ont chuté de 3,8%.



Ainsi, leur cumul sur le premier trimestre 2023 s’est établi à 958,4 milliards de FCFA contre 840,0 milliards de FCFA pour la même période de 2022, soit une augmentation de 14,1%. Les principaux produits exportés, au cours du mois de mars 2023, ont été les produits pétroliers (71,5 milliards de FCFA), l’or non monétaire (44,7 milliards de FCFA), l’acide phosphorique (36,9 milliards de FCFA), les poissons frais de mer (21,2 milliards de FCFA) et les légumes frais (14,4 milliards de FCFA).



Les principaux clients du Sénégal ont été le Mali (22,8%), l’Inde (11,7%), la Chine (6,8%), la Suisse (8,6%), l’Espagne (6,6%) et l’Australie (3,9%).



Pour ce qui est des importations au mois de mars 2023, elles se sont évaluées à 565,5 milliards de FCFA contre 563,2 milliards de FCFA au mois précédent, soit une hausse de 0,4%. Comparées au mois de mars 2022, les importations se sont repliées de 3,7%. Leur cumul sur le premier trimestre 2023 s’est établi à 1 715,4 milliards de FCFA contre 1 538,5 milliards de FCFA pour la même période de 2022, soit une hausse de 11,5%. Les principaux produits importés, au cours de la période sous revue, ont été les produits pétroliers finis (126,1 milliards de FCFA), l’huile brute de pétrole (56,1 milliards de FCFA), les autres machines et appareils (37,2 milliards de FCFA) et le riz (24,3 milliards de FCFA).



Les principaux fournisseurs du Sénégal ont été la France (11,0%), le Nigéria (10,8%), la Belgique (8,2%), la Chine (7,8%), la Russie (6,9%) et l’Inde (6,0%).



Le solde de la balance commerciale s’est établi à -237,9 milliards de FCFA au mois de mars 2023 contre -310,4 milliards de FCFA au mois précédent. Le cumul du solde commercial sur le premier trimestre s’est établi à -757,0 milliards de FCFA contre -698,5 milliards de FCFA pour la même période en 2022, soit une détérioration de 67,1 milliards de FCFA.