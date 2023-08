Sénégal : l’association des femmes juriste dénonce la diffusion de vidéos d’enfants victimes d’abus

L’Association des juristes sénégalaises (AJS) dénonce avec la plus grande fermeté la « diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos exposant des enfants victimes d’abus » et appelle les autorités à « prendre toutes les mesures permettant de punir les auteurs de ces actes et de renforcer la protection des enfants », dans un communiqué.



Elle relève que « depuis quelques semaines, il est noté la présence sur les réseaux sociaux de vidéos exposant des enfants, victimes de la part d’adultes, d’actes et faits punis par la loi pénale, à savoir des abus sexuels et des incitations à la débauche ».



L’organisation estime que « ces enfants sont ainsi exposés et rendus vulnérables en lieu et place de la protection absolue qui leur est due par les adultes, notamment ceux qui les entourent ».



L’AJS rappelle que « ces êtres innocents, ainsi soumis à la violence sous plusieurs formes notamment sexuelles, ne sont pas outillés pour se défendre seuls ou choisir de refuser car ne comprenant pas le sens de ce que des adultes irresponsables leur demandent de faire ».



En tant qu’organisation de protection des droits humains, l’Association ‘’dénonce avec la plus grande fermeté, ces cas d’abus et d’exploitation d’enfants. Elle exhorte les parents à « plus de responsabilité et de vigilance et appelle les autorités compétentes à prendre toutes les mesures permettant de punir les auteurs de ces actes et de renforcer la protection des enfants ».