Sédhiou : la coordination départementale de la coalition “Diomaye Président” officiellement installée

La coordination départementale de la coalition “Diomaye Président” de Sédhiou a été officiellement installée ce samedi 16 mai au cours d’une rencontre ayant réuni responsables politiques, militants et sympathisants.





À l’issue des concertations, le Professeur Mamady Kouyaté a été porté à la tête de cette nouvelle instance départementale. Une responsabilité que le nouveau coordonnateur dit mesurer à sa juste valeur dans un contexte marqué par les enjeux de consolidation de la majorité présidentielle.





Prenant la parole après son installation, le Professeur Mamady Kouyaté a décliné les grandes orientations de son mandat. Il a notamment insisté sur la nécessité de renforcer l’ancrage de la coalition dans toutes les communes du département de Sédhiou.





Selon lui, la priorité sera accordée à la massification de la coalition “Diomaye Président” afin de mobiliser davantage les populations autour des actions et des ambitions du Chef de l’État.





Dans cette dynamique, M. Kouyaté a annoncé l’organisation prochaine d’une rencontre avec l’ensemble des coordinateurs communaux du département. Cette concertation devra permettre d’harmoniser les stratégies politiques et de définir une feuille de route commune.





Le nouveau coordonnateur départemental affirme également vouloir fédérer toutes les sensibilités de la coalition en vue de préparer les prochaines échéances politiques, notamment la réélection du président de la République en 2029.





Les responsables présents à cette cérémonie ont salué cette installation qu’ils consi ondèrent comme une étape importante dans le renforcement de l’organisation et de la structuration de la coalition présidentielle dans le département de Sédhiou.