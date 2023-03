Sénégal : l'opposant Ousmane Sonko se dit victime d'une « énième tentative d'assassinat »

L'opposant Ousmane Sonko se dit victime d'une « énième tentative d'assassinat » de la part du président Macky Sall, ajoutant qu'il est sujet à de terribles vestiges et de douleurs au bas ventre depuis qu'il a été déposé chez lui par les forces de l'ordre.



« Depuis que les FDS m’ont déposé chez moi, je suis sujet à de terribles vertiges, je souffre de douleurs au bas ventre et j'éprouve des difficultés respiratoires», a dit Sonko.



Qui ajoute: « Nous avons appelé la SUMA ASSISTANCE, mais depuis plus d’une heure, la police a bloqué leur ambulance au rond point et leur refuse l’accès à mon domicile».



Le leader de Pastef estime donc que le président « Macky Sall se livre ouvertement à une énième tentative d’assassinat sur (sa) personne».