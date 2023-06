Sénégal : l'opposition accuse Macky Sall de "haute trahison" et exige sa "démission immédiate"

Une bonne partie de l’opposition sénégalaise regroupée au sein de la coalition Yewwi Askan Wi accuse le Président Macky Sall de « haute trahison » et exige sa « démission immédiate ». Ce, après la condamnation de Ousmane Sonko à 2 mois de prison ferme pour corruption de la jeunesse.



« La coalition Yewwi Askan Wi appelle le peuple sénégalais à maintenir la mobilisation et à résister intensément et conformément à la constitution partout dans le pays et la diaspora pour sauvegarder les droits et libertés de nos concitoyens, l'unité nationale et la démocratie sénégalaise », informe le communiqué.



Le leader de Pastef (opposition) Ousmane Sonko a été condamné jeudi par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar à 2 ans d’emprisonnement ferme pour corruption de jeunesse. M. Sonko a été acquitté des faits de viols et de menaces de mort pour lesquels une plainte lui a été servie par Adji Sarr, une jeune masseuse de Dakar.