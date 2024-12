Sénégal : la rentrée des Cours et tribunaux prévue le 16 janvier prochain

Le président de la République Bassi route Diomaye Faye présidera, le 16 janvier prochain, la cérémonie solennelle de rentrée des Cours et Tribunaux, marquant ainsi une première depuis son accession à la magistrature suprême le 24 mars 2024.



Dans un communiqué, il est précisé que cette cérémonie, qui lance l’année judiciaire 2025, se tiendra à la Cour suprême. « La cérémonie solennelle de rentrée des Cours et Tribunaux, pour l’année judiciaire 2025, est prévue le jeudi 16 janvier 2025 (…) sous la présidence effective de Monsieur le président de la République, président du Conseil supérieur de la Magistrature », peut-on lire dans le texte.



Le thème retenu pour cet événement est : « Droit de grève et préservation de l’ordre public ».