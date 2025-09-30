Sénégal : lancement d’un programme national de formation au numérique et à l’IA pour les enseignants

Le ministère de l’Éducation nationale a lancé ce mardi 30 septembre 2025 à Dakar un programme national de formation au numérique et à l’intelligence artificielle destiné aux enseignants et au personnel éducatif.



Selon une note du ministère, cet événement marque le démarrage opérationnel de la Stratégie du Numérique pour l’Éducation 2025-2029, déclinaison sectorielle du New Deal Technologique.



Au-delà de l’équipement, cette démarche traduit l’ambition du ministère de promouvoir un usage responsable, éthique et humaniste des technologies, conformément à la Nouvelle Initiative pour la Transformation Humaniste de l’Éducation (NITHE).



Le ministère de l’Education précise que l’objectif est de mettre le numérique et l’intelligence artificielle au service du bien commun, de la réussite des élèves et de l’épanouissement de la communauté éducative, tout en préservant nos valeurs et notre patrimoine culturel.



Le ministère réaffirme ainsi son engagement à construire une école moderne, inclusive et tournée vers les défis de l’avenir, contribuant à la réussite des élèves et au développement du Sénégal.

