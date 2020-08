Sénégal: le budget du PAP II monte à 14 712 milliards

Malgré le sombre tableau économique du pays, le chef de l’Etat n’entend pas baisser les bras. Il a revu à la hausse le budget du Plan d’actions prioritaires 2019-2023 (PAP II) du Plan Sénégal émergent. Lors d’une réunion organisée ce jeudi, il a été décidé que le budget du PAP II prévu à 14 098 milliards avant la crise devait normalement baisser à 11260 milliards. Mais suite à une stratégie axée sur le développement du secteur privé et des Partenariat Public-Privé (PPP), l’Etat espère atteindre le montant de 14 712 milliards. Le chef de l’Etat, qui a présidé la rencontre, a indiqué que l’ajustement du budget permettra de «surmonter les défis majeures révélés par la crise qui a mis à nu nos vulnérabilités et nos faiblesses afin d’asseoir durablement la résilience de l’économie sénégalaise et de repositionner notre pays sur sa trajectoire initiale de croissance portée depuis 2014.»



Il a, selon le journal Le Témoin qui rapporte ses propos, ensuite donné les orientations pour l’utilisation de ces ressources : «Les priorités se feront autour de la souveraineté alimentaire, pharmaceutique, sanitaire, mais autour, également, de l’industrialisation de l’équité sociale et territoriale, du renforcement du secteur de l’éducation et de la santé avec les réformes qui doivent les accompagner, mais également les secteurs émergents comme l’économie numérique » souligne le président Macky Sall.