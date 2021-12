Sénégal: le capitaine Aboubacar Diakité dit Toumba extradé vers la Guinée, son avocat parle d'enlèvement

Le capitaine Aboubacar Diakité dit Toumba a été extradé depuis le dimanche 12 mars vers la Guinée. L'ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara, le capitaine Aboubacar Diakité avait été arrêté au Sénégal le 15 décembre dernier après 7 ans de cavale. Toumba Diakité, est accusé d'être l'un des responsables des massacres du Stade de Conakry le 28 septembre 2009.



Au micro de la BBC, son avocat sénégalais Maitre Baba Diop dénonce cette extradition qui, selon lui, viole la loi. « Je suis frustré par l’attitude des autorités sénégalaises. Ce qui est plus frustrant dans cette affaire-là, est que quand le président de la République a pris le décret de son extradition le 10 février, ce décret n’a ni été notifié à Monsieur Diakité, ni à son avocat. Ce n’est que pas pur hasard que nous avons appris, il y a juste 72 heures, que le décret avait été pris depuis le 10 février », dénonce son avocat.



Selon Me Baba Diop, « cela ne les avait pas découragés, ils ont récupéré ce décret et introduit un recours pour excès de pouvoir contre ce décret ». Avant de clarifier que l’Etat du Sénégal ne pouvait pas procéder à l’extradition du fait du recours pour excès de pouvoir.



« Et au terme de l’article 73-3 de la loi de 2008 sur la Cour suprême, le recours en matière d’extradition est suspensif. Donc, à partir de ce moment, nous pensons que l’Etat du Sénégal ne pouvait pas procéder à l’extradition du fait du recours pour excès de pouvoir », martèle la robe noire.



Selon l’avocat, cette extradition est un enlèvement ou tout simplement une expulsion. « Cette extradition est un enlèvement ou tout simplement une expulsion. Je ne peux pas toute suite entrer dans le dossier, mais je suis rassuré par les éléments qui sont dans le dossier transmis aux autorités sénégalaises. Parce qu’avant même son extradition, il y avait même une commission rogatoire qui avait été envoyée au Doyen des juges d’instruction. Et l’objet de la commission rogatoire, c’était de l’entendre et de ne pas l’arrêter », note Me Diop.