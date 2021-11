Sénégal: le gardien du Casa Sports remplace Sény Dieng positif au coronavirus

Alioune Badara Faty, le gardien de but du Casa Sports (élite sénégalaise) a été appelé en remplacement de Seny Dieng testé positif au Covid-19, annonce la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans un communiqué, parcouru par l'Aps.



Le jeune portier de l’équipe fanion de Ziguinchor, a réalisé une bonne saison avec son club ponctuée par une victoire en Coupe du Sénégal.



Outre le gardien des Queens Park Rangers (D2 anglaise), le défenseur du PSG (France), Abdou Diallo a été aussi testé positif au Covid-19 mais n’a pas été remplacé au contraire de son coéquipier gardien de but.



Aliou Cissé avait publié une liste de 25 joueurs vendredi dernier pour les matchs devant opposer le Sénégal au Togo et au Congo pour le compte des 5-ème et 6-ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.



Une liste qui sera réduite à 24 avec le forfait du défenseur parisien qui a manqué le match (3-2) de son club samedi contre Bordeaux en Ligue 1 française.



Par ailleurs, avec quatre victoires en quatre matchs (12 points), le Sénégal a validé sa qualification aux barrages de la Coupe du monde 2022 en octobre dernier.



Les barrages ont été programmés en mars prochain.