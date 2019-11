Sénégal: le nouveau chef de la Gendarmerie nationale étale ses priorités

Le général de division Jean-Baptiste Tine, nouveau Haut commandant de la Gendarmerie et directeur de la justice militaire, a promis, jeudi, à Dakar, de relever les défis liés à la sécurité, dont la "menace terroriste", l’insécurité routière et la criminalité transfrontalière.



"Pour ma part, les défis principaux à relever sont la menace terroriste, l’insécurité routière, le vol de bétail, les violences faites aux personnes vulnérables, la criminalité transnationale et transfrontalière organisée, dont le trafic de drogue, l’agression contre l’environnement", a-t-il déclaré en prenant fonctions, lors d’une cérémonie, en présence du ministre des Forces Armées, Sidiki Kaba.



Selon le nouveau patron de la Gendarmerie, des "réponses diligentes et appropriées" doivent être apportées aux "nombreux défis" liés à la sécurité. "En même temps, nous devons privilégier la prévention et l’anticipation, tout en nous adaptant aux changements de paradigmes en matière de sécurité", a ajouté le général Jean-Baptiste Tine, rapporte l'Aps.



Selon lui, un "plan stratégique" a été mis en œuvre durant la période 2017-2019 pour "améliorer la performance de la Gendarmerie". Il dit souhaiter qu’une "évaluation" de ce plan soit faite pour tirer profit de ses avantages, en déceler "les insuffisances" et aller vers un nouveau plan.



Le général Tine a promis de travailler au "succès de la Gendarmerie nationale" et garantir sa "fidélité aux institutions, idéaux et valeurs de la République". Il remplace à ce poste, le général Cheikh Sène, qui est à la retraite.