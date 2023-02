Sénégal: les 31 manifestants arrêtés jeudi bénéficient d’un retour de parquet

Au Sénégal, les prisons continuent de se remplir de manifestants et d'activistes. Alors que 113 militants et sympathisants du parti Pastef les patriotes du leader Ousmane Sonko sont actuellement en détention dans les prison dakaroises et de Diourbel, hier jeudi, 31 autres ont été arrêtés par les forces de l'ordre alors qu'ils manifestaient contre le "kidnapping" de leur leader.



Ils ont été déférés au parquet ce vendredi. Mais d'après leur avocat Me Khoureyssi Ba, ils bénéficient d'un retour de parquet. "Cave du Tribunal. Retour de parquet pour les 31 "patriotes" interpellés hier et gardés à vue au Commissariat Central", a indiqué la robe noire sur sa page Facebook.