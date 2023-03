Sénégal : les autorités interdisent un sit-in contre la traque de noirs en Tunisie

Le préfet de Dakar a interdit le sit-in qui était prévu ce samedi 4 mars par le Frapp devant l’Ambassade de Tunisie « contre la chasse au noirs en Tunisie »,



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, le Frapp indique: « Les motifs invoqués par Macky Sall pour interdire la manifestation contre la chasse aux noirs en Tunisie sont: "risques de trouble à l'ordre public" et "entrave à la libre circulation des personnes et des biens" »



Guy Marius Sagna et ses camarades affirment qu’ « En interdisant cette manifestation contre la traque des africains noirs en Tunisie, le président Macky Sall a choisi son camp. Celui de tous les présidents qui écrasent et assassinent leur peuple mais qui sont enclins à se taire et à se terrer face à l'étranger oppresseur ».



Depuis les propos racistes du président tunisien Kaïs Saïed sur les migrants africains en Tunisie, les noirs sont chassés et persécutés dans ce pays. Au moment où ces lignes sont écrites, le Président Macky Sall ne s’est toujours pas prononcé sur le sujet. Des Sénégalais établis en Tunisie appellent au secours à travers les Réseaux sociaux. Ils ne peuvent plus sortir de chez eux en plus d’être menacés d’expulsion par les bailleurs et d’exclusion par leurs entreprises.



À part un communiqué laconique, le ministère des Affaires étrangères n’a posé aucun acte visant à condamner la politique du gouvernement tunisien.