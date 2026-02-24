Hydrocarbures : «J'ai toujours dit que ce pétrole a été bazardé », dixit Ousmane Sonko

Face aux députés, le premier ministre aussi abordé la question des hydrocarbures. Alors que le budget national projette des recettes record de plus de 6 000 milliards de FCFA pour l'année 2026, la part réelle issue du « pétrole est seulement 76 milliards de FCFA».



Pour le chef du gouvernement, malgré les promesses de manne pétrolière, les retombées directes pour les caisses de l'État restent marginales.



D’après le premier ministre les « projections pour les années à venir sont de 128,6 milliards FCFA pour 2027 et 104 milliards FCFA pour les prévisions de 2028 ». «J'ai toujours dit que ce pétrole a été bazardé », a martelé le Premier ministre, accusant le régime sortant. Le premier ministre a affirmé que «ceux qui comptent un changement grâce au revenus tirés du gaz et du pétrole dans les 20 prochaines années se trompent».



Le Premier ministre a annoncé qu’il fera face à la presse pour dévoiler ce qui a été fait dans la renégociation des contrats.