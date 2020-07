Sénégal: les internautes rejettent les nouvelles offres de l'opérateur Orange et crient au "vampire suceur de sang"

L'opérateur Orange Sénégal a décidé de changer ses offres Appels et Internet. De nouveaux forfaits Illimix ont été présentés aux abonnés qui n'ont pas apprécié les augmentations des prix. S'en suit un Média social bashing sur Facebook, Twitter... La blogueuse Jaly Badiane,très influentes sur ces plateformes en ligne a sonné la charge. Et elle ne met pas de gants.



Selon elle, le business d'Orange repose sur sa capacité à "sucer le sang des Sénégalais" "#OrangeSenegal Jusqu'à quand vous allez nous sucer le sang ? Vous vous réveillez et vous augmentez les tarifs des Illimix, ça c'est déjà 1. Et de 2, vous diminuer le contenu de ces illimix... Vous n'en avez pas assez des milliards de bénéfices que vous faites chaque année ?

S'il y une entreprise qui a vraiment profité de cette crise du Covid-19 c'est ORANGE SÉNÉGAL tellement la consommation de données et de crédit a doublé (je suis l'exemple patent)... Do léne sakh aye nitt ??? Aye vrai vampire nguéne au final... #DoynaSeuk #YeureumLèneNiou #OrangeSucerie", écrit-elle sur sa page Facebook pour ouvrir les hostilités.







Une heure plus tard, dans d'autres posts sur le même média social, Jaly Badiane dit ne pas comprendre comment en ce temps de crises sanitaire et économique, l'opérateur Orange a pu projeter d'augmenter ses tarifs. Aussi, demande-t-elle à tous les abonnés d'aller suivre le compte Boycotter Orange sur Twitter.





L'ancien parlementaire Cheikhou Oumar Sy embouche la même trompette que la blogueuse. Selon lui, Orange cherche à sucer le sang des Sénégalais pour aller financer la relance de l'économie française, dans un contexte mondial très difficile.





Le journaliste-activiste, spécialisé dans les questions de Corruption et de Bonne gouvernance, parle lui d'arnaque déguisée. Aliou Sambou Bodian profite de l'occasion pour raconter sa mésaventure avec l'opérateur "J'ai un abonnement internet de 20 500 depuis bientôt 10 ans, nous avions renouvelé ce contrat au même prix pour accéder à la fibre optique. Mais, sans préavis ni explication ma facture est passée il y a 4 mois à 23 000 en violation du contrat qui nous lie. Orange moy badoleu deug."





Plus loin, Aliou Sambou Bodian recommande une forte solidarité des Sénégalais qui entraînera le respect de l'opérateur leader.