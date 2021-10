Sénégal : les jeunes constituent la couche la plus touchée par la maladie

Les personnes âgées de 15 à 49 ans constituent la couche la plus touchée par la tuberculose, selon les responsables du Programme national de lutte contre la tuberculose (Pnlt), au cours d’un atelier de formations sur les nouvelles stratégies contre la maladie jeudi.



« Nous avons constaté que le plus grand nombre de malades de la tuberculose se retrouve dans 6 régions au Sénégal. Il s’agit de Dakar, Diourbel, Thiès, Saint-Louis, Ziguinchor et Kaolack. Et nous avons également révélé que la région de Dakar, à elle seule, concentre plus de 40% de tous les malades au

Sénégal », a renseigné Dr Bernabé Gningue, coordonnateur du programme.



Selon lui, cette situation les pousse à procéder à deux réajustements qui consistent à faire des interventions adaptées au contexte des zones géographiques et plus d’interventions dans ces zones.



« La deuxième configuration de la maladie au Sénégal, c’est qu’elle touche essentiellement la couche jeune, dynamique, forte et porteuse d’espoir et de développement du pays. Ce qui fait qu’un malade de tuberculose jeune est un frein à la marche de notre développement nationale », a-t-il affirmé.



A l’en croire, le plus grand problème de la lutte contre la tuberculose demeure la transmission communautaire de la maladie. « Elle consiste aujourd’hui le facteur de persistance et d’aggravation de la maladie au Sénégal. Puisque l’évolution de la tuberculose est dynamique, il faut des stratégies flexibles et aux besoins ».



Sur les 200.000 cas de tuberculose en 2020, les 68% des nouveaux ont été dépistés par le PNLT. Par contre, le 1/3 des cas de tuberculose n’a pas été diagnostiqué. Les régions de Dakar, Diourbel, Kaolack, Thiès et Ziguinchor ont enregistré 80% des nouveaux cas. Et les 44% des cas ont été détectés dans la région de Dakar.



Parmi les cas suivis, 91% ont été traités avec succès. Il a été noté 1% de décès, 2% de perdus de vue, 5% d’association tuberculose VIH dont les 12% se trouvent au sud du pays.