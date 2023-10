Sénégal : les prix de l’électricité s’ils n’augmentent pas, ils seront stables tant que….» (Bachir Fofana)

Bachir Fofana, Directeur de communication de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie (AEME), a déclaré que "tant que le Sénégal n’a pas encore commencé à exploiter son gaz les prix de l’électricité s’ils n’augmentent pas, ils seront stables. Selon lui, le Sénégal a un mix énergétique de 35 % et que les 65% restant proviennent des énergies fossiles". Invité de l'émission MidiKeng sur PressAfrik TV, M. Fofana a également indiqué "que bien que les énergies renouvelables, telles que l'énergie éolienne et solaire, représentent l'avenir, le coût de leur investissement est élevé et constitue un défi majeur."



Concernant les centrales éoliennes annoncées par le Président Macky Sall en 2017 pour diminuer le prix de l’électricité, le Directeur de la Communication de l'AEME de souligner : "qu'elles réduisent que les coûts de production de l'énergie, mais ne contribuent pas directement à alléger le fardeau financier des populations", avant de clarifier que le processus de fixation des prix de l'électricité ne dépend pas de la "Senelec n'était pas directement responsable de cette tâche, mais que à la commission de régulation qui prenait cette décision après consultation de la grille tarifaire tous les cinq ans". Regardez !