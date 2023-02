Sénégal : plus d’une trentaine de militants de l’opposition mis en prison

Ils sont plus d’une trentaine de militants de Pastef (parti de l’opposant Ousmane Sonko) à être mis en prison. Des arrestations arbitraires qualifiées « d’injustes » par les organisations de défense des droits humains. A la date du 10 février, « 27 patriotes » (dont un mineur) sont entre la prison, les cellules des commissariats et brigades.A Dakar, quinze (15) autres membres du Pastef ont été arrêtés le 2 février, lorsqu’ils tentaient de rallier la maison de leur leader. Quelques jours après, neuf (9) militants ont été interpellés à Diourbel, environ 150 kilomètres à l'est de Dakar, au moment où ils sensibilisaient les jeunes à l'inscription sur les listes électorales.Ces arrestations se poursuivent toujours. Mercredi 8 février, ce fut le tour de l’activiste patriote Hannibal Ndjim d’être cueilli chez lui. Il est accusé de faire partis de la Force dite spéciale.En janvier, le rappeur et activiste Mor Talla Guèye est lui aussi en prison après un live. Il est poursuivi pour appel à « l’insurrection, outrage à magistrats, appel à la violence, appel à la désobéissance aux institutions, menaces de mort à l’encontre des autorités judiciaires, injures publiques ».Sans oublié le coordonnateur du Nemeku Tour au sein de Pastef, Fadilou Keita , détenu en prison depuis le 7 décembre, on lui reproche les délits de « diffusion de fausses nouvelles conformément aux articles 80 et 255 ».Toutefois, d’autres militantes du Pastef ont eu plus de chance. C’est le cas des 8 personnes interpellées hier jeudi à Mbacké dont le député Serigne Cheikh Thioro Mbacké et Assane Mbacké puis libérées. On peut citer aussi Outhmane Diagne et Papito Kara, tous les deux membres de la «mafia Kacc Kacc». Ils ont été libérés après cinq mois de détention. A Diourbel, parmi les vingt-quatre militants arrêtés neuf ont été libérées, il en reste 15 en prison.Ce vendredi 10 février, le secrétariat exécutif national du FRAPP, Aliou Gérard Koita et son camarade Bentaleb Sow ont alerté l’opinion nationale et internationale qu’ils sont « victimes d’intimidation » du gouvernement de Macky Sall.La situation politique du Sénégal à l’approche de l’élection présidentielle de 2024 s’annonce tendue avec ces arrestations tous azimuts. Aujourd’hui, ils sont presque une trentaine de militants à être mis en prison alors que d’autres ont bénéficié d’une liberté.De nombreux observateurs dénoncent un « recul démocratique » au Sénégal.