L'activiste Hannibal Djim arrêté ce mercredi par des éléments du commissariat central de Dakar

C'est le député Guy Marius Sagna qui donne l'information sur sa page Facebook. L'activiste Hannibal Djim a été arrêté ce mercredi matin par la police alors qu'il sortait de sa maison. "Notre camarade et frère Hannibal Djim a été arrêté ce matin en sortant de sa maison par des agents du commissariat central. Macky Sall continue sa persécution contre nous. Nous n'allons pas nous laisser faire", a indiqué le membre de Frapp-France Dégage sur le réseau social.



Pour le moment, on ignore encore les motifs de l'arrestation de cet activiste. A noter qu'a Sénégal, les arrestations de militants et responsables d'opposition ainsi que d'activistes sont de plus en plus récurrentes.