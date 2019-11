Sénégal: sur un total de 13.778 accidents, 517 personnes sont mortes, de janvier à octobre 2019

De janvier à octobre 2019, la Brigade des sapeurs-pompiers a enregistré 517 morts, 23.146 victimes dont 22.629 assistées sur un total de 13.778 accidents de la route sur l’ensemble du territoire national.



Réputé dangereuse, la route de la capitale du Rail, Thiès, 80 km de l’est de Dakar, occasionnent des milliers de victimes. Lors du 2e semestre, les Sapeurs-pompiers sont intervenus dans 756 accidents qui ont enregistré 1.079 victimes. Sur le plan national, c’est Thiès et Diourbel (ouest) qui occupent le peloton de tête des régions les plus touchées.



En l’espace de trois mois (juillet-août-septembre), 135 accidents ont été enregistrés. Des chiffres alarmants qui renseignent à suffisance sur l’ampleur du phénomène. Les statistiques sont très alarmantes, en raison de l’imprudence des chauffeurs sur les routes.



Il a été constaté que 84 piétons dont 2 décès ont été renversés par des véhicules. Toutefois, les motos Jakarta font les plus ravages dans la circulation routiers, avec 151 piétons renversés par les cyclomoteurs. Il est aussi déploré que les rapports heurtés entre les taximen et les conducteurs de moto Jakarta occasionnent des morts sur les routes.