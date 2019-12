Sénégal : un député plaide pour la suppression du baccalauréat

Au Sénégal, le député Moustapha Guirassy, a plaidé pour non la « suppression pure et simple » du concours du baccalauréat dont le nombre de candidat chaque année s'élève à plus de 155.000.



« Je suis pour la suppression du baccalauréat. C'est une arme de destruction massive de notre jeunesse. Même ceux-là qui l'ont initié au Sénégal, ont tendance à l'éliminer, beaucoup de pays européens ont déjà éliminé ce concours », a-t-il plaidé.



Par ailleurs, Guirassy, également directeur d’une célèbre école de formation privée, a réclamé un « meilleur » suivi de nos brillants enfants pour, dit-il, gérer ce capital humain.



« Les récompenses au concours général, les bourses d'excellence, tout ça, c'est bien. Mais, c'est encore mieux de faire le suivi pour encadrer ces jeunes », a-t-il ajouté.