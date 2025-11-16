Sénégal : un nouveau cas de Mpox enregistré (Ministère)

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique (MSHP) a fait le point de situation sur les épidémies de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) et de Mpox. Son bulletin du 15 novembre, publié ce dimanche 16 novembre, fait état d'un nouveau cas de MPox enregistré à la date du 14 novembre dernier. Il s'agit d'un étranger en voyage au Sénégal.



Selon les services d'Ibrahima Sy, depuis la confirmation du premier cas le 22 août 2025, 9 cas confirmés et 2 cas probables de Mpox ont été enregistrés, dont 10 sont localisés dans la région de Dakar et un dans la région de Ziguinchor. Neuf (09) malades sont guéris et aucun décès n'est enregistré. A ce jour, 27 personnes contacts sont suivies.



S'agissant de la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR), 3 nouveaux cas et zéro décès ont été enregistrés. Ces nouveaux chiffres portent la FVR à 459 cas confirmés, dont 31 décès et 412 guéris, depuis le début de l'épidémie.



La répartition des cas positifs varie d’une localité à une autre. Il convient donc de noter les chiffres suivants : région de Saint-Louis (339 cas), région de Matam (30 cas), région de Dakar (10 cas), région de Thiès (2 cas), région de Kédougou (2 cas), région de Fatick (27 cas), région de Louga (21 cas), région de Kaolack (21 cas) et région de Tambacounda (4 cas).



Le ministère appelle les populations à faire preuve de vigilance, à respecter scrupuleusement les mesures de prévention, et à collaborer activement avec les agents de santé et les relais communautaires pour contenir ces épidémies.

