Sénégal vs Colombie-Kalidou Koulibaly : « Montrer que nous sommes une superbe équipe »

Le Sénégal joue ce jeudi à 14h (UTC) face à la Colombie pour le compte de la dernière journée de la poule H. Un nul ou une victoire qualifierait les « Lions » aux huitièmes de finale de ce tte Coupe du monde qui se joue en Russie, alors que seule la victoire peut amener les Colombiens au prochain tour. Ce match qui s’annonce difficile pour les deux équipes sera pour le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, l'occasion de montrer qu’ils forment une bonne équipe, selon ce dernier.



« Aujourd’hui, on est tous prêts pour faire une bonne performance et montrer à tout le monde que nous sommes une superbe équipe», a indiqué le joueur dans les colonnes de Stades. Avant d’ajouter «Je crois qu’on a bien préparé le match. Le coach a bien accentué les choses sur la confiance. C’est une équipe qui a besoin de confiance. Il faut surtout gommer les erreurs pour être plus performants».



Pour le défenseur de Naples, la Colombie est une bonne équipe mais soutient-il le Sénégal regorge de bons joueurs qui peuvent la Colombie battre.



«On va tout donner pour marquer, demain (Aujourd’hui, jeudi). On sait que la Colombie est une équipe très forte. On a des arguments pour gagner ce match. On fera tout pour ne pas prendre de but. Si on ne prend pas de but la qualification est là. La première chose c’est de ne pas en prendre. Devant, on a des magiciens qui sont capables de marquer à tout moment », a-t-il ajouté.