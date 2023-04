Sénégalais en difficulté au Soudan: une cellule de crise mise sur pied pour "assurer leur protection" (ministre)

Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur dit suivre, "avec la plus grande attention" la situation au Soudan.



A cet égard, l'Ambassade du Sénégal au Caire qui couvre le Soudan, en relation avec le Consul honoraire du Sénégal dans ce pays, a mis sur pied une "Cellule de crise pour assurer au mieux la protection des ressortissants Sénégalais établis au Soudan", lit-on dans un communiqué parvenu à la rédaction.



Le département dirigé par Annette Seck en rajoute que "ceux-ci ont été recensés et invités à rester chez eux et en contact avec l'Ambassade qui leur indiquera la conduite à tenir en fonction de l'évolution de la situation."



Rappelons que La situation des Sénégalais au Soudan est devenue ces derniers jours de plus en plus critique. Et ce en raison des combats qui font rage entre les deux antagonistes, l'armée régulière dirigée par le chef de l'état, le Général Abdel Fattah Al Burhane et les forces d'interventions rapides (une unité paramilitaire née du temps de la guerre au Darfour) dirigée par le Général Daglo, surnommé Hemedti.



Aux dernières nouvelles, l'on apprend même que ces ressortissants sénégalais ont décidé de sortir de Khartoum sans escorte à leur risque et péril.