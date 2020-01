Sensibilisation sur la hausse du prix de l'électricité : Y'en a marre dénonce l'arrestation brutale de 15 membres de Noo Lank

Ce samedi après-midi, des membres du collectif Noo LÀNK (15 au total dont Aliou Sané, Thiat, Fou Malade, Cheikhou Camara, etc) ont été "arrêtés avec brutalités", alors qu’ils menaient une activité de visite de proximité, de distribution de flyers et de sensibilisation sur la hausse des prix de l’électricité, a-t-on appris.



Le mouvement Y'en a marre dit dénoncer encore une fois cette énième violation, par le gouvernement, des libertés d’expression et de manifestation garanties par la constitution, dans un communiqué transmis à pressafrik.