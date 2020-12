Séparatismes: Marlène Schiappa annonce le retrait des titres de séjour accordés aux personnes polygames

Le gouvernement présente son plan de lutte contre les séparatismes.



e projet de loi contre le séparatisme islamiste en France, qui vise à réguler l’exercice du culte musulman et à lutter contre le radicalisme, a été présenté, ce mercredi 9 décembre, par le gouvernement.



Le document s’intéresse à plusieurs sujets, y compris les mariages forcés, la polygamie et les «certificats de virginité».



En ce qui concerne la polygamie



La polygamie est déjà interdite en France. Mais ce nouveau projet de loi stipule qu’il sera interdit de délivrer un titre de séjour à tout étranger vivant en France et qui est en état de polygamie.



Marlène Schiappa, Ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, a d’ailleurs annoncé que même si une personne a déjà un titre de séjour, il pourra lui être retiré, si l’état de polygamie est découvert lors d’un contrôle.



Ces personnes polygames pourront même faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, selon le gouvernement.