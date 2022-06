Sergueï Lavrov en Turquie pour relancer l'exportation de céréales par la mer Noire

Les forces ukrainiennes devront peut-être se retirer de Severodonetsk, ville-clé de l'est de l'Ukraine "bombardée 24 heures pour 24" vers des positions mieux fortifiées, a déclaré mercredi le gouverneur de la région de Louhansk, Serguiï Gaïdaï, sur la chaîne 1+1, alors que la ville est partiellement contrôlée par les Russes depuis des jours.



Sergueï Lavrov en Turquie pour la création de corridors maritimes

La création de couloirs maritimes sécurisés pour l'exportation de céréales par la mer Noire sera au cœur des discussions mercredi à Ankara entre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue turc, Mevlüt Cavusoglu.



Sergueï Lavrov est arrivé mardi en Turquie et évoquera la possibilité pour l'Ukraine d'exporter ses récoltes bloquées dans ses ports. Un blocage qui fait flamber les prix et fait peser la menace d'une famine dans certains pays d'Afrique et du Moyen-Orient.



À la demande de l'ONU, la Turquie a proposé son aide pour escorter les convois maritimes depuis les ports ukrainiens, malgré la présence de mines dont certaines ont été détectées à proximité des côtes turques.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré dans son adresse vidéo quotidienne mardi soir que "la situation sur le front n’a pas changé significativement ces 24 dernières heures". Les forces russes n’ont fait aucune avancée significative dans la région orientale du Donbass au cours de la journée et selon lui, "la défense absolument héroïque du Donbass continue".



Plus de 1 000 prisonniers ukrainiens ont été envoyés en Russie et font l'objet d'une enquête, selon TASS

Plus de 1 000 soldats ukrainiens, détenus après leur reddition, lorsque les forces russes ont pris le contrôle de la ville de Marioupol, ont été transférés en Russie et font l'objet d'une enquête, a rapporté mardi l'agence de presse TASS, citant une source au sein des forces de l'ordre russes.



Si cette information est confirmée, elle pourrait compromettre les pourparlers de paix déjà difficiles entre les deux parties. Kiev espère obtenir la libération des quelque 2 000 combattants de l'usine Azovstal dans le cadre d'un échange de prisonniers, mais les parlementaires russes ont exigé que certains d'entre eux soient traduits en justice.