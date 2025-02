Serie B : Mbaye Niang offre la victoire à la Sampdoria contre Modène

Mbaye Niang débloque son compteur avec l'UC Sampdoria. L'attaquant sénégalais a inscrit le seul but du match, offrant ainsi la victoire à la Sampdoria contre Modène (1-0) ce samedi 8 février, lors de la 25e journée de Serie B.



Dès la 16e minute, Mbaye Niang a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs en championnat d'Italie de deuxième division. Avec ce succès, la Sampdoria enchaîne une deuxième victoire consécutive et grimpe à la 14e place du classement.