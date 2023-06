Série de manifestations: Benno Bokk Yaakaar met en garde contre les fauteurs de trouble

La coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) a réagi suite à la condamnation de Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour « corruption de la jeunesse ». La coalition au pouvoir met en garde contre ceux qui « seraient tentés de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens ».

« Dans l'affaire Sweet Beauty la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar, par jugement en date de ce jour 1er juin 2023, a condamné Monsieur Ousmane Sonko pour le délit visé à l'article 324 alinéa 2 du code pénal », mentionne BBY dans un communiqué.



D’après la coalition au pouvoir, cet « article punit tous ceux qui auront attenté aux mœurs en excitant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou l'autre sexe au-dessous de l'âge de 21 ans ».



Selon Benno Bokk Yaakaar, il est donc « établi aujourd'hui que Ousmane SONKO a usé d'actes indécents, obscènes, pervers et vicieux de nature à pervertir une jeune fille qui n'avait pas atteint l'âge de 21 ans. Ce qui justifie également sa condamnation à payer des dommages et intérêts à hauteur de vingt millions à la victime ».



BBY souligne que ces « faits punis par la loi ont été reconnus par un jugement rendu par une justice qui a fait preuve de liberté et d'indépendance ».



« Ousmane SONKO, qui n'a pas été en mesure de se comporter avec dignité et retenue, ne devrait s'en vouloir qu'à lui-même. Et, comme le dit l'adage, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », peut-on lire dans le communiqué.



La coalition Bennoo Bokk Yaakaar appelle nos compatriotes à continuer de faire confiance en la justice de notre pays et à défendre les institutions en général pour la sécurité des personnes et des biens. Etat de droit, le Sénégal vient de démontrer à la face du monde qu'il est une démocratie majeure que tous les citoyens sont égaux devant la loi ».



Aussi, la coalition au pouvoir met solennellement en garde ceux qui « seraient tentés de troubler la quiétude des citoyens et de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens ».



De même, Bennoo Bokk Yaakaar réaffirme son « soutien sans réserve à l'Etat dans l'exercice de ses missions régaliennes de préservation de l'ordre public », lit-on dans le communiqué.