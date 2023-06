Serigne Fallou Diouf demande la fin de l'acharnement contre de Sonko pour ramener la paix

Les joueurs sénégalais sont toujours dans leur dynamique de soutien au peuple. Samedi le gardien de but de l'équipe nationale U17 a livré un message au président Macky Sall lui demandant de mettre fin à l'acharnement contre l'opposant Ousmane Sonko afin de ramener la paix dans ce pays.



«Monsieur le président de la République je suis apolitique mais si cesser cet acharnement sur Ousmane Sonko peut ramener la paix, il faudra s'y atteler. Parce que c'est la jeunesse qui en pâtie. Vous êtes en train de nous sacrifier, des innocents meurent par votre faute. Alors que se défendre fait partie de notre droit. Ça suffit ! Poursuivre quelqu'un pour viol et finir par le condamner pour la corruption de la jeunesse, c'est injuste et on ne laissera pas faire », a demandé le champion d'Afrique 2023 de la catégorie.